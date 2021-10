COULOMBE, Lorette Gervais



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès subit de madame Lorette Gervais à l'âge de 92 ans et 6 mois à la Résidence du Campanile le 29 août 2021.La famille vous accueillera aule dimanche 17 octobre 2021 de 9 h à 12 h.Elle était, depuis presque 72 ans, l'épouse de Roger Coulombe et la maman chérie de Marc (Marie-Claude Bernard), Daniel, Richard (Sally Watson) Gervais (Michèle Blackburn) et Jean (Daniela Zomparelli). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : Martin (Alejandra Andrade), Hélène (André Roy), Myriam (Guillaume Lafortune), Benoit (Annie Laroque), Estelle, Jean-Marie, Mégane, Marie-Andrée, François (Mariana Takashima), Jackie, Jimmy et Maxim; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Étienne, Éloi, Madeleine, Claire, Gabrielle, Édouard, Émile, Rafaël et Mahel; ses belles-sœurs: Loretta Coulombe (feu Dominique Hamelin) et Lina Bouchard (feu Georges Gervais); ses cousins et cousines ainsi que ses nombreux neveux et nièces et plusieurs amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Fernand, Jeanne, Fernande, Rodolphe, Lucien et Georges. On gardera d'elle le souvenir de son grand cœur, de sa joie de vivre, de sa résilience et de son accueil chaleureux. La famille désire remercier le personnel de la Résidence du Campanile pour leur aide, leur dévouement et la qualité de leurs services.