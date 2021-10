BEAUDOIN, Rénald



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 16 septembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Rénald Beaudoin, époux de madame Denise Boucher. Il était le fils de feu M. Achille Beaudoin et de feu madame Monique Nolin. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses frères et ses sœurs: feu André (feu Clémence Guay), feu Nicole, feu Jean-Pierre (Huguette Noël), Benoit (Lise Vachon), Denyse (Adrien Pelletier), Jean-Claude (Louise Barbeau), Francine (Yves Lapointe); ses beaux-frères de la famille Boucher: Gérard (feu Colette Rossignol) et Jean-Louis (Gilles Morin). Il laisse également plusieurs neveux, nièces et leurs enfants, plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.