GENOIS, Yvette



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 24 août dernier, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Yvette Genois, épouse de feu Marcel Pouliot et fille de feu Lauréat Genois et feu Antoinette Gagné. L'inhumation des cendres aura lieu en toute intimité, comme elle l'aurait désiré. Outre ses enfants, Michel (Marcelle Maheux) et Serge (Lucille Lévesque), elle laisse dans le deuil sa sœur Jeannine (feu Clément Lacroix) et sa belle-sœur Aline (feu Roland Pouliot), ses petits-enfants : Josée, Nicolas, Julie et Annie; ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du 10e étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement et leurs bons soins. Elle a été confiée à la maison