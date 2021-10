DOYON MORIN, Diane



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Diane Doyon (Morin), survenu à son domicile le 26 septembre 2021. Elle était l'épouse de monsieur Serge Doyon, la fille de feu Marguerite Chamberland et de feu Augustin Morin.(Le stationnement est gratuit derrière l'édifice. Emprunter la rue des Jardins-Mérici pour accéder au stationnement des visiteurs.) L'inhumation des cendres se fera en toute intimité au cimetière du Lac Saint-Charles après la cérémonie. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Cynthia (Michel Gagnon) et son fils Danick Doyon (Martine Côtes); ses petits-enfants : Kelly Ann, Guillaume et Mathis; ses frères et sœurs : Michel (Francine Roy), Carole (Réjean Michaud) et Lyne; ainsi que ses cousins, cousines, ses neveux, nièces et ses ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses parents, son frère Serge ainsi que sa sœur Francine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387 et/ou à la Fondation MIRA, 1820 rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine (QC) J0H 1S0, téléphone : 450 795-3725.https://hsf.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1773&T=GENER&L=fr-CA&G=328&NFP=1&cscid=hsweb_hswebsite_navbar_GENfr&scanline=no&CURL=hsweb&_ga=2.196560879.252444635.1615305870-970576415.1599079922 https://www.mira.ca/fr/faire-un-donNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.