FOURNIER, Françoise



À l'Hôpital du Saint-Sacrement à l'unité des soins palliatifs, le 12 septembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée entourée de ses enfants madame Françoise Fournier. Elle était l'épouse de feu Marcel Guilbault, la fille de feu Angélina Piché et de feu Rodolphe Fournier. Elle était diplômée du couvent de St-Casimir. La famille recevra les condoléances le mercredi 13 octobre 2021, dès 13h, à la chapelle duL'inhumation de ses cendres suivra à 15h au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaëtan, Réjean (Sylvie De Beaumont), Monique (Germain Painchaud), Sylvain (Sylvie Bédard), Yves (Martine St-Pierre); ses petits-enfants : Jonathan, Louis, Claudia, Marc-Éric, Maxime, Simon, Gabrielle et ses huit arrière-petits-enfants; ainsi que de nombreux neveux, nièces et ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses sœurs : Germaine (Georges Eugène Couture), Fernande (Jocelyn Tessier), Lucie (Albert Gauthier) et Solange; ses frères : Omer, Jules (Noëlla Renaud) et Guy. Plusieurs belles-sœurs et beaux-frères des familles Fournier et Guilbault. Un merci spécial à son fils Gaëtan pour les nombreuses années consacrées au bien être de notre mère. La famille tient aussi à adresser des remerciements particuliers à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint- Sacrement pour leurs soins attentionnés. L'envoi de fleurs peut être compensé par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/