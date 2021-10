TIMMONS, Éric



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 septembre 2021, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Éric Timmons, époux de madame Nancy Reynolds, fils de feu monsieur Anthony Timmons et de feu madame Monique Paradis. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Katrine; son beau-père Graham Reynolds (feu Hélène); ses frères et soeurs: Craig (Yvette), Robin (Louise) et Lysa; sa belle-soeur de la famille Reynolds Jojo (Steve); ses neveux et nièces: Nick (Mélissa), Michelle (Mike), Vanessa (Cedryck), Mikeal (Blanche), Tricia (Sébastien), Byanka (Frédérick) Tamara (Alex), Laureline (Vincent), ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à nos amis: Chantal, Éric et Jean pour tout leur amour, ainsi qu'au Docteure Kim O'Connor pour son écoute et son amitié, à toute l'équipe de l'Unité d'insuffisance cardiaque de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q.) et l'équipe de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et à l'Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au Centre de dialyse.à compter de 14 h.