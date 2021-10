BOUCHER, Michel



À Québec, le 13 septembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Michel Boucher, fils de feu J. Roland Boucher et de feu Alberte Pouliot, il demeurait à Québec. Outre son épouse dame Micheline Roy, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (René Morin) et Sophie. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Joanie (Samuel) et Sara Ève; ses arrière-petits-enfants: Livia et Tristan Loignon. Il laisse aussi dans le deuil, son beau-frère: Jean-Louis Roy (Jacinthe) et ses belles-sœurs : Colette Roy (Hervé), Françoise Roy, Louise Roy (Robert) ainsi que son très grand ami René Gingras (Thérèse) en plus de nombreux parents et amis. La famille a confié monsieur Boucher auLa famille recevra les condoléances aude 14h à 16h.La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD Saint-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués à monsieur Boucher, tout particulièrement l'unité prothétique. En témoignage de sympathie, la famille demande de faire un don à la société Alzheimer de Québec (1040 Av. Belvédère bureau 305, Quebec, Quebec G1S 3G3). Pour rendre hommage à monsieur Boucher, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com