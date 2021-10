BEAULIEU, Léopold



À la Résidence Côté Jardins, le 28 septembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Léopold Beaulieu, époux de dame Rita Cauchon. Il était le fils de feu dame Hélène Turcotte et feu monsieur Félix Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Monsieur Beaulieu laisse dans le deuil son épouse Rita Cauchon, ses enfants: Josée (Martin Roussel), Sylvie (Michel St-Pierre) et Manon (Jacques Plamondon); ses 6 petits-enfants: Alexandre (Marianka Lessard), Jean-Maxime, Fanny-Ann (François Litalien), Michaël (Catherine Martel), Tommy-Charles et Koralie; ses 2 arrière-petits-enfants: Edward et Ariel. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa soeur: Thérèse (feu Philipe Clouston), Adélard (feu Dolores Pigeon), Réal (Louise Bergeron) et tous ses autres beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(es). La famille désire remercier le personnel de la résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.