DEMERS, Florence



Le 4 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, Florence Demers, une femme extraordinaire qui a su transmettre l'importance de l'amour, de l'accueil et du partage, est allée rejoindre son époux Charles-Édouard Demers dans la Vie éternelle. Elle est la fille de feu Adélard Demers et de feu Antonia Caouette. Elle est partie tout en douceur des suites de la COVID-19. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Germain (Suzanne Guérin), Michel, Léon (feu Line Chabot), Lorraine (Bertrand Guay); ses très chers petits-enfants: Christian (Sarah Audet), Élizabeth (Frédéric Larue), Emmanuel, Stéphana, feu Jocelyn, Olivier, Philippe (Véronique Blanchet), Alexandra (Martin Morneau), Charles-André (Aurélie Archambault), Marie-Ève (Raphaël Lafleur), feu Danielle, Jean-Philippe (Catherine Gaboury), Rachel, Samuel, François, Rémy, Yannick; ses arrière-petits-enfants: Zaïna, Israël, Rosemary, Laurie, Emma, Maélly, Florence, Derek, Alexis, Julianne, William, Lauraly, Shandy, Nelly, Maïka; son cousin Roland Caouette considéré comme son frère, sa belle-sœur Eugénie Demers (feu Roch-Émile Demers). Elle laisse aussi dans le deuil ses autres beaux-frères et belles-sœurs: Eugène (Denise Méthot), feu André (Yolande Demers), Olivier (Louisette Méthot), feu Rosario (Jacqueline Lapalme), Cécile (Louis-Guy Dansereau), Marie-Paule (Michel Cabana), Yvonne (Jean-Denis Demers), Nicole (Jacques Fortier); ainsi que Marie-Josée Desgagnés, ses filleules Clémence et Lucie, ses filleuls Fabien et Laurent, ses grands amis: Claudette Boutin, la famille Dussault, Gaétan Hébert (Claire Demers), ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Adélard, Georgianna, Émilie (Aimé Caouette), Patrice (Jeanne d'Arc Olivier), Germaine, Benjamin (Cécile Sirois), Rodolphe (Imelda Lebel), Laval (Rose-Yvonne Taschereau), Béatrice, Réal (Yvette Baker), Anna-Marie (Joseph Audet), Romuald (Louisette Pâquet), Raymond (Jeannine Fortier), René ainsi que ses beaux-parents: Édouard Demers (Germaine Pâquet). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un geste envers une personne vulnérable, par un don à la Fabrique Saint-Jean-l'Évangéliste communauté de Charny ou à la Société de la SLA du Québec ou à l'Atelier occupationnel Rive-Sud. Nous tenons à remercier tous les membres du personnel de l'Unité Oasis du CHSLD Paul-Gilbert qui ont pris soin d'elle pendant près de huit ans ainsi que le personnel de la Maison Dessercom de Lévis qui l'ont soignée durant les derniers jours de sa vie.La famille recevra les condoléances avant la célébration au même endroit à compter de 9 h.