TREMBLAY, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 septembre 2021, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jacques Tremblay, retraité du gouvernement, il résidait à Charlesbourg. Originaire de Beaupré, il était le fils de feu Gérard Tremblay et feu Mariette Chevalier. Après plus de 55 ans de vie commune, Monsieur Tremblay laisse dans le deuil, son seul et unique amour, son épouse madame Gaétane Rousseau. Monsieur Tremblay laisse également dans le deuil, ses deux filles privilégiées de l'avoir eu comme père: sa fille Annie (Réjean Noreau) et les enfants de celle-ci: Sheridan Simard (Samuel Pilon), Roxanne Simard (Michaël Tremblay) et Maxime Noreau; sa fille Julie (Stéphane Renaud) et les enfants de celle-ci: Lori Julien (Roman Avramchuk), Vincent Julien et Frédérique Julien (Nicolas Cauchon) et leur père, Éric Julien; son frère: feu Rémi (Judith Girard) et ses sœurs: Bibiane (feu Rock Roberge), Ghislaine (Jean-Luc Simard) et Elise (Denis Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rousseau: Benoit (Juliette Cantin), feu Claude (Odile Laforest) et feu Bernard (Fabienne Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis, dont entre autre Julien Gaudreault. La famille recevra les condoléances àde 14h à 16h,La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333. Des formulaires seront disponibles sur place.