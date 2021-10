HENRI, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er octobre 2021, à l'âge de 94 ans et 11 mois est décédé monsieur Robert Henri, époux de feu madame Thérèse Côté. Il était le fils de feu Joseph Henri et de feu Antoinette Tanguay. Il demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 12h à 13h30,Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Malachie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal, France, Alain (Guylaine Richard) et Jean; ses petits-enfants: Éric et Étienne Henri (Eugénie), Samuel (Lily) et Frédérick Henri Richard (Laura). Il était le frère de: feu Roland, feu Édouard, feu Gilberte, feu Maurice et feu Émile. De la famille Côté, il était le beau-frère de: feu Carmen (feu Clément Carbonneau), feu Jean-Marie (Monique Chouinard), Éliane (feu Roméo Gagnon), feu Donald, feu Pierrette, feu Lucien, Françoise (Florian Brochu), feu Jeanine et Léandre (Lucienne Brochu). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Manoir de la Montagne de St-Malachie et le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Henri a été confié pour crémation à la Maison funéraire