DESCHÊNES, Rita



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 25 septembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Rita Deschênes, épouse de feu Gabriel Bergeron. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. Elle laisse dans le deuil ses trois filles: Céline (Daniel Patry), Marielle (Daniel Thiriez) et Solange (Luc Harvey); ses petits-enfants: Alexandre Patry (Lorianne Verreault), Nicolas Patry (Kimberly Bedford), Isabelle Patry (Thierry Deslauriers), Dominic Harvey, Maxime Harvey (Cyndi Bussières), Camille Thiriez (Justine Brand), Olivier Thiriez (Marina Benigni) et Clara Thiriez (Yann Vandebrugge); ses douze arrière-petits-enfants; sa soeur: Marie (Gaétan Boissonneault); ses belles-soeurs: Gisèle Deschênes et Louisette Deschênes; son beau-frère: Guy Thivierge, ainsi que plusieurs neveux, nieces, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances au:de 11h00 à 13h30.Madame Deschênes, sera portée à son dernier repos le jour même des funérailles au cimetière St-Pierre-aux-Liens.