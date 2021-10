LEMIEUX, France



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 septembre 2021, à l'âge de 57 ans et 2 mois, est décédée entourée des siens, dans la paix et la sérénité madame France Lemieux, épouse de monsieur Rosaire Godbout, fille de feu madame Adeline Audet et feu monsieur Joseph Lemieux. Elle demeurait à St-Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis àde 14 h à 14 h 55.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil son époux: monsieur Rosaire Godbout, ses enfants: Daniel (Mélissa Grégoire et Thierry), Cynthia (Alexandre Lamontagne); sa sœur et son frère: Guylaine, et Serge (Chantal Breton); ses neveux et nièces de la famille Lemieux: Michel, Steve, Sébastien, Jessica, Anthony; ses beaux-frères de la famille Godbout: Gilles (feu Clémence Boutin), feu Marc, feu Yvon, feu Jacques; ses neveux et nièces de la famille Godbout: Nancy, Dany, Nathalie, Carl, Katy, Valérie, Cassandra; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier particulièrement les membres du personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués à France afin de respecter ses dernières volontés. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs) 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église de St-Gervais. La direction des funérailles a été confiée à la