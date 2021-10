LACHANCE, René



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 septembre 2021, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédé monsieur René Lachance, époux de madame Réjeanne Bilodeau et fils de feu Léopold Lachance et de feu Cécile Turgeon. Il demeurait à Sainte-Claire, natif de Saint-Nazaire-de-Dorchester.La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h45.et les cendres seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire Roy & Rouleau inc. 136, rue Principale, Sainte-Claire à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil outre son épouse Réjeanne Bilodeau, ses enfants: Patrick (Évelyne Hudon), Mario (Caroline Rochefort) et Dave Lachance (Véronique Allen) ainsi que la mère de ses enfants madame Francine Côté; ses petits-enfants: Dylan Lachance, Noémie et Ann-Sophie Lachance, Xavier, Aurélie et Thomas Lachance. Il laisse également dans le deuil sa belle-mère madame Annette Marceau (feu Lionel Bilodeau); les enfants de son épouse: Christian Côté (Sonia Beaulieu et leurs enfants: Mélyna (Alex Castonguay) et Tristan)) et Karina Côté (Kevin Bylinski) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Léna Côté et Julia Castonguay. Il était le frère de: Claude (Jacinthe Bruneau), Lyse (Jacques Bruneau), Réjean (Diane Côté), Diane (Michel Germain), Hélène (Genois Maheux), Nicole (Camil Bouffard), feu Rock, Claire (Jean-Marc Picard), Karole, Sylvain (Lynda Beauregard), Luc (Marie-Claude Germain), feu Lynda, Martin et Steeve (Éliane Lamontagne). De la famille Bilodeau, il était le beau-frère de: feu Céline et Jean-Guy (Claude Boivin). Il laisse aussi dans le deuil sa tante Jacqueline Marceau (feu Roger Turgeon) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire