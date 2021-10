GIRARD, Linda



À son domicile, le premier octobre 2021, à l'âge de 60, est décédée madame Linda Girard, fille de dame Fernande Gagné et feu Bertrand Girard, elle demeurait à Québec. Outre son époux, monsieur Régis Pitre, elle laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Isabelle Toulouse) et Caroline (Pascal Houde). Elle laisse également dans le deuil ses frères: Mario Girard (Louise Perron), Steven Girard (Chantal Tremblay) et Denis Girard (Madeleine Beaubien), ses petites-filles: Noémie et Marilou. Elle laisse également dans le deuil de nombreux parents et amis. La famille a confié madame Girard auLa famille aimerait remercier l'équipe d'oncologie de l'hôpital Saint-Sacrement et la docteure Christine Desbiens pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du cancer du sein de Québec (686 Grande Allée E bureau 309, Québec, QC G1R 2K5, Canada). Pour rendre hommage à madame Girard, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com