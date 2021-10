MORIN, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 septembre 2021, à l'âge de 82 ans est décédé monsieur Jacques Morin, époux de feu madame Rita Audet. Il était le fils de feu Gérard Morin et de feu Fernande Poliquin. Il demeurait à Beaumont, autrefois de Sainte-Claire, Bellechasse.La famille vous accueillera auà compter de 9h,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Étienne (Lynda Allaire), Suzanne (Éric Couture); ses petits-enfants: Bianka Morin (Guillaume B. Lemire), Audrey Morin (Félix Bélanger), Michaël Morin, Catherine Couture (Steven Bélanger), Philippe Couture et son arrière-petite-fille Olivia Lemire. Il laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs: André (Nicole Girard), Françoise (Hervé Bélanger), Claudette (Yves D'Assylva) et Claudine. De la famille Audet, Il était le beau-frère de: feu Lucille (feu François Leclerc), feu Thérèse (Philippe Dumont), feu Camille (feu Clément Veer), feu Jacques (feu Thérèse Sauvageau), feu Aline (feu Louis Martel), feu Monique (feu Raymond Guillemette), Adrienne (feu Léo Drouin), feu François (Marguerite Blaquière), feu Marcel (Marie-Jeanne Carter), Paul et Christine (Denis Gagnon) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier personnellement le personnel du manoir du Coteau de Beaumont pour leur dévouement, le Dr Serge Bégin pour les bons soins prodigués et le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'avoir accompagné durant les derniers moments de sa vie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Morin a été confié pour crémation à la Maison funéraire