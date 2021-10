PAGEAU, Abbé Lucien



À la résidence Cardinal Vachon, le 24 septembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé l'abbé Lucien Pageau, fils de feu Adélard Pageau et de feu Gertrude Julien. Ordonné prêtre le 30 mai 1953, il exerça son ministère sacerdotal d'abord en la paroisse de St-Gédéon de Beauce (1953-1961) puis il fit partie de la première équipe de la Mission diocésaine de Québec au Paraguay, Amérique du Sud (1961-1965). De retour au Canada, il fut vicaire en la paroisse Notre-Dame de la Recouvrance à Ville Vanier, Québec (1966-1967). Par la suite, il se dédia à la pastorale scolaire comme animateur de pastorale et conseiller en éducation chrétienne à la CRS de Tilly (1967-1969) et à la CRS Chauveau (1969-1991) tout en cumulant la charge de missionnaire-curé à la Mission Notre-Dame de Lorette à Wendake (1970-2007).La famille recevra les condoléances, en la Chapelle Notre-Dame de Lorette à Wendakede 9h00 à 12h00. L'inhumation des cendres se fera au Mémorial de Wendake après la cérémonie et ultérieurement dans le lot familial au cimetière St-Charles, Québec, sous la direction de laIl laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Marcel (feu Dorilda Blondeau), feu Raymond (feu Lucille Brochu), Jean-Louis (Denise Fréchette) et Pierrette (feu Raymond Bédard) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un sincère remerciement au personnel de l'unité de soins du 5e et 6e étage pour leurs bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Cardinal-Vachon, en indiquant Fond dédié aux soins des prêtres, 2900, rue Alexandra, Québec, Qc, G1E 7C7 ou un don à une œuvre caritative de votre choix.