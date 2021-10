DALLAIRE, Fernande Carrier



Au CHSLD de Se-Hénédine, le 18 septembre 2021, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Fernande Carrier, épouse de feu Gérard Dallaire, Elle demeurait autrefois à Saint-Isidore de Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bertrand (feu Francine Lahaie), feu Gaston (Céline Guay), Suzanne (Richard Laterreur), Mireille (Gaspar Bouzas), Gaétane (Jacques Bouchard), Claudette (Dereck Sennett) et Martine (André Guillemette); ses petits enfants (et leurs conjoint(e)s) : Marie-Ève, Maxime et Jean-Michel Dallaire, Véronique, Marie Pier et Stéphanie Laterreur, Vanessa, Caroline et Catherine Lagacé, Pascal, Julie, Josée, David et Francis Bouchard, et Mélissa, Étienne et Émilie Guillemette et 21 arrière petits enfants. Sauf si leur départ a déjà précédé le sien, elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Maurice (feu Gabrielle Ruel), feu Henri, feu Roland (feu Alfrédine Bussières), feu Simone (feu Maurice Couture), feu Simon (Denise Gonthier), feu Jeanne D'Arc (feu Louis-Albert Bouffard), feu Rita (feu Hervé Martineau), feu Dory (feu Monique Gagnon), feu Aline (feu Jean-Louis Domingue), Lucette (feu Emmanuel Fortier), feu Yves (Marie Marthe Bourget) et Dominique (Agathe Bourget), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dallaire : feu Lucien, feu Maria (feu Wilfrid Parent), feu Jeanne (feu Lucien Coulombe), feu Julienne (feu Wilfrid Allen), feu Marguerite (feu Albert Duclos), feu Benoît (feu Mariette Nadeau), feu Thérèse (feu Arthur Parent), feu Jean-Louis (Kathleen Clare), feu Léandre (feu Lise Beaulieu) et feu Jean-Charles (feu Lucienne Guay), Étienne Deschênes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Pour tous les bons soins prodigués, la famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Ste-Hénédine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (en précisant Communauté de St-Isidore) (https://smdj.ca/) ou à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis (https://www.fhdl.ca/).de 9h à 10h45.