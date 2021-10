GAGNON, Claire



À son domicile, le 22 septembre 2021, à l'âge de 66 ans, est décédée, Mme Claire Gagnon. Elle était la fille de feu monsieur Georges Gagnon et feu dame Lucienne Veilleux. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifet de là au cimetière de Giffard.Madame Gagnon laisse dans le deuil sa sœur Andrée (Guy Turcotte); ses neveux et nièces: Denis (Michelle Hiscock), Guylaine (Dave Pigeon), Martin et France (Steve Picard); sa filleule adorée Catherine; ses petits-neveux et petites-nièces: Stéphanie, Joanie, Jean-Philippe, Gabriel, Cédrick et Marie-Fée; son fidèle compagnon Tommy; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la marraine de feu Xavier. Un remerciement spécial à Sylvie pour l'aide apportée.