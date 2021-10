BONNEAU, Jacques



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 octobre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jacques Bonneau, fils de feu Tharcis Bonneau et de feu Thérèse Barras. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa compagne Mariette Grégoire, ses sœurs : Laurence (feu Robert Nixon), Sylvie (Michel Dalzil), feu Madeleine (Norbert Juneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement Sabrina et Véronique de l'équipe des soins intensifs (covid) à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués à M Bonneau.de 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.