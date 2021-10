ARTEAU, Michel



À l'hôpital St-François d'Assise, le 25 septembre 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Michel Arteau, époux de madame Christine Kruger, fils de Benoît Arteau et de Denise Bédard. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse sa fille Carol-Ann Arteau, les enfants de sa conjointe: Mathieu St-Amant (Jasmine Poissenot), Cynthia St-Amant (Dimitri Potvin-Cartier); son frère Richard (Diane Villeneuve), sa sœur Manon, sa belle-mère Heidi Kruger et son beau-frère Pierre Kruger. Il laisse aussi dans le deuil ses oncles et tantes: Lucille Arteau (feu Hector Laliberté), Jeannette Arteau, André Arteau (feu Jeannine Soucy), Rita Arteau (feu André Coulombe), Jean-Guy Bédard (feu Georgette Paradis), Laurent Bédard (feu Ghislaine Côté), Madeleine Bédard (Fernand Carrier), Yolande Bédard (Jacques Noel), Louise Bédard (André Falardeau), Yvon Bédard (Patricia Vincent) et Richard Bédard (Diane Cauchon); ainsi que plusieurs cousins et cousines et autres parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués ainsi que le support apporté à la famille. La famille recevra les condoléances aule jeudi 7 octobre 2021 de 17h à 21h.