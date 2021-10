COUTURE, Marie-Andrée



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 22 septembre 2021, à l'âge de 64 ans, entourée de l'amour des siens, s'est éteinte en douceur et sérénité dame Marie-Andrée Couture, épouse de monsieur Mario Marcoux. Elle était la fille de feu dame Pierrette Plante et feu monsieur Alexandre Couture. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Mario Marcoux, qui fut toujours d'un très grand support tout au long de ses années de maladie; ses filles adorées Andrée-Anne Marcoux et Catherine Marcoux (David St-Pierre); ses petits-enfants chéris : Philippe Carigan et Rosemarie St-Pierre; son frère feu Marc et ses sœurs : Monique (Daniel Marcoux) et Danielle (Pierre Lapointe); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Marcoux : Lyse, Nicole, Maryelle (Gilles Martin), Michelle et Carolle (Rino Ouellet); ses oncles : Jean Plante (feu Monique Dugal), Armand Couture (Marie-Paule Coulombe) et Jean-Guy Couture, évêque émérite de Chicoutimi ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et sa grande amie Claire. La famille tient à remercier Carmen Bernier pour les bons soins prodigués durant les huit dernières années de sa vie à la maison. Remerciements sincères au personnel de l'unité du J5000, unité affiliée au Centre d'hébergement Saint-Augustin, pour leur dévouement et les soins admirables prodigués au cours de ses deux dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec (Qc) G1M 3H6 , tél. : 418-529-9742, site web : https://scleroseenplaques.ca/