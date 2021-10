BERGERON, Georges



Au CHUL, le 12 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Georges Bergeron, époux de feu madame Ginette Lemay. Il était le fils de feu Alfred Bergeron et de feu Annette St-Onge. Il demeurait à Laurier-Station, autrefois de St-Édouard-de-Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses enfants: Fabienne (feu Gilles Croteau), Jérôme (Amélie Payeur); ses petits-enfants: Simon Croteau (Sophie Fraser), Amélie Croteau, Yannie Bergeron (Maxime Bernard), Léanne Bergeron; son arrière-petit fils Paul Croteau Fraser; ses frères: feu Raynald (Claire Demers), Yvon (Mariette St-Onge), Marcel (Francine St-Laurent); ses beaux-parents: feu Jean-Marie Lemay et feu Thérèse Castonguay; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Lemay: feu Jean-Noël, feu Diane, Jacques (Colette Abel), Claude (Hélène Lemay), Édith, Paulin (France Lambert), Yvette (Richard Laliberté), Bruno (Annie Paquet), Line, feu Lin. De nombreux cousins, cousines, ses neveux et nièces et sa grande famille de Pamphile-Le May.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire