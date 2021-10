BUTEAU, Pierre



C'est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Pierre Buteau, époux de madame Carole Power. Il demeurait à Québec (Charlesbourg). C'est au CHSLD de Charlesbourg, le 23 septembre 2021, à l'âge de 77 ans, que nous a quittés monsieur Buteau. Il était le fils de feu monsieur Gaudiose Buteau et de feu dame Cécile Trudel. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Carole Power; ses deux enfants: Sophie (Sébastien Dubé) et Patrick (Vicky Hawey); ses petits-enfants: Casey (Daniel Gauthier) et son père Stéphane Cardinal, Amélie et Maxime et leur mère Brenda Blouin; son arrière-petite-fille: Daléa; ses frères et ses sœurs: feu Benoit (Lily Brousseau), Céline (feu Paul Vaillancourt) et Gabriel (Lise Barabé); son beau-frère: Nelson Power (Nadia Ménard); sa belle-sœur: Linda Power (Gilles Côté), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est parti rejoindre ses autres frères et ses sœurs qui l'ont précédé dans la mort. La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h.Monsieur Buteau sera porté à son dernier repos le jour même au cimetière St-Patrick, 1601, chemin Saint-Louis, Québec, QC, G1S 1GS.La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs de centre d'hébergement de Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec (Québec) G1H 5V5, 418 628-0456.