DRAPEAU, Dorothée Lemieux



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Dorothée Lemieux, épouse de monsieur Roland Drapeau, fille de feu monsieur Arthur Lemieux et de feu madame Cécile Couture. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Linda Fortin) et Daniel (Céline Parrot); ses petits-enfants : Maxime (Erin Munro), Alexandre (Amy Chamberlain), Dolores Drapeau (Brodin Adlard); ses arrière-petits-enfants: Raelynn, Lawson, Charlotte et Zoey; ainsi que plusieurs frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.