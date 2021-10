THELLEND, Camille



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 septembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Camille Thellend, époux de dame Lucille Ducharme. Il était le fils de feu dame Juliette Rousseau et feu monsieur Lionel Thellend. Il demeurait à Saint-Jean-Chrysostome.La famille vous accueillera aude 17 h à 18 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille; ses enfants: Lucie (Martin Cloutier), Josée (Russel Tremblay) et Denis (Suzanne Boucher); ses petits-enfants: Véronique, Vicky, Annick, Marie-Eve (Daniel), Joanie (Jean) et Maxime (Joanie); ses arrière-petits-enfants: Félix, Raphaël, Antoine et Océanne; ses sœurs: Cécile (feu Jean-Paul Boutet) et Claire (feu Peter Dunlup); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ducharme: Denise, feu Jean-Noël (Florence Bergeron) et Léo ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que celui de la Résidence Saint-Antoine pour leurs bons soins prodigués.