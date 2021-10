NICOLE, Cécile



Au CHSLD de St-Raphaël, le 27 janvier 2021, à l'âge de 83 ans et 8 mois est décédée madame Cécile Nicole, épouse de monsieur Antonio Tanguay, fille de feu monsieur Albert Nicole et feu madame Alexina Samson. Elle demeurait à St- Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lade 9 h à 10 h 50.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux: monsieur Antonio Tanguay; ses filles: Sylvie (Michel Anctil) et Lise (François Deschênes); ses petits-enfants: Alexandre Anctil, Nicolas Anctil, Marc-Antoine Deschênes, Anne-Sophie Deschênes; ses frères et sœurs: Gilberte (Gaston Bernatchez), Maurice (feu Marie-Laure Morin), Jean-Paul (feu Lisette Côté), Thérèse (feu Denis Leblanc), Laurent (Denise Laflamme), feu Marcel (Lauraine Coulombe), Monique (Gaston Talbot), Claire (Marcel Tanguay), Gisèle (Roger Lamontagne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tanguay: feu Napoléon, feu Henri (Dolorèse Lapointe), feu Raymond (Huguette Dion), Hilaire, Thérèse (feu Roger Lapointe), feu Émile (Gemma Arsenault); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins et le personnel infirmier pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Centre de soutien Lévis, 730 Ave. Taniata, Local 110, St-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 2C5. La direction des funérailles a été confiée à la