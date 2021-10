ST-MICHEL, Diane



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 28 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Diane St-Michel, fille de feu monsieur Pierre St-Michel et de feu madame Jeanne Couillard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Paule-Andrée St-Michel (feu Léopold Paré); sa tante Florence Couillard (feu Luigi Giacomello); sa filleule Lorraine Girard (Robert Sauvageau) ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s très cher(e)s. Diane a consacré sa vie à l'enseignement primaire et secondaire, à la direction d'écoles publiques et privées, elle a occupé le poste de première Directrice générale de l'École des Ursulines de Québec pendant plusieurs années et elle a été chargée de cours à l'Université Laval pendant près de dix ans. Remerciements sincères au personnel du Domaine Saint-Dominique pour leurs soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée O bureau 124, Québec, QC G1S 1C1, Tél. : 418-687-6084, www.michel-sarrazin.ca