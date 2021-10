LÉGARÉ, Marcel



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 14 septembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marcel Légaré, époux de feu madame Gabrielle Bégin. La famille vous accueillera le vendredi 15 octobre de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h30 au centre commémoratifoù la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera par la suite au cimetière paroissial de Giffard.Monsieur Légaré laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Nicole Laverdière), Pierre (Marlène Villeneuve), Denis (Roxane Gobeil), son gendre Jean-François Plourde (feu Brigitte Légaré), Isabelle (Richard Langevin) et Solange; ses petits-enfants: Vincent, Marie-Paule, Daniel, Sébastien, Simon, Mathieu, Noémie, Marie-Pier, Charles-Étienne et Maxime; ses arrière-petits-enfants: Élizabeth, Gabrielle, Liam, James et Zoey; sa sœur: Monique (feu Ernest Moffet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean Bégin (feu Yvette Vachon) etThérèse Bégin (Jean-Guy Fortier) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Monsieur Légaré était également le frère et le beau-frère de Gabrielle Légaré (André Tanguay), Madeleine Légaré (André Fortier), Benoit Légaré (Suzanne Rioux) et Robert Bégin (Marie-Louise Cancade), toutes et tous décédés. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Yvonne Sylvain et particulièrement ceux du 3ième étage pour leur dévouement et les excellents soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca