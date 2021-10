HAMEL, Annette



Entourée des siens et au domicile de sa fille Céline, le 11 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Annette Hamel, épouse de monsieur Benoît Tailleur. Elle était la fille de feu Élias Hamel et de feu Éva Hamel. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Benoît, ses enfants : Lise (Bernard Demers), Pierrette (Richard Vachon), Céline (Marc Guillemette), Gaétane (Bernard Bégin), Bernard (Johanne Paré), Daniel, Benoît (Josée St-Hilaire); ses petits-enfants : Julie-Pier et Thierry Demers, Guillaume et Maryse Vachon, Éric et Caroline Guillemette, Vincent et Jean-Christian Tailleur Bouchard, Nicolas Tailleur Paré, Antoine Tailleur; ses arrière-petits-enfants : William, Zack, Jade, Alice, Dimitri, Charles-Olivier et Florence; ses frères et sœurs : feu Simone (feu Lucien Michaud), feu Fernande (feu Willie Audet), feu Aristide (feu Fernande Bédard), feu Blandine (feu Alphonse Hamel), Anita (feu Alain Audet), feu Gilbert (Lucille Montminy), Rose-Hélène, Oscar (Murielle Grégoire), Denise (Roger Breau), Micheline (Wray Jaques); ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Jeanne d'Arc (feu Fernand Gariépy), feu Marguerite (feu André Delamarre), feu Jean-Marc, feu Madeleine, Marie-Berthe (Lucien Lavallée), l'abbé Laurent, prêtre, feu Thérèse, Denise (André Cloutier), Jean-Marie (Fernande Jobin), feu Raymonde, Lucien (Ginette Cloutier); de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Nous tenons à remercier Céline et son conjoint Marc d'avoir accueilli Annette à leur domicile pendant les dernières semaines de sa vie. Nous tenons également à remercier l'équipe de soins palliatifs du CLSC de Laurier-Station pour les excellents soins prodigués à Annette, et plus particulièrement à Meggy Grenier, infirmière. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h30.Pour les personnes qui ne pourront être présentes, il sera possible de visionner les funérailles en direct et en reprise en cliquant sur l'onglet " Diffusion web " dans l'avis de décès de Mme Hamel sur notre site salonsdupuis.com. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. Site web : cancer.ca.