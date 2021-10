BLAIS, Jules



Au CHSLD Nouvelle-Beauce de Saint-Sylvestre, le 2 octobre 2021, à l'aube de ses 92 ans, est décédé M. Jules Blais, époux de feu Mme Jeanne D'Arc Turmel. Il demeurait à Saint-Elzéar, Beauce. La famille vous accueillera aule samedi 9 octobre 2021 de 10h à 12h45.et de là au Cimetière paroissial. G0S 2J0. Il laisse dans le deuil ses enfants: Cécile (Benoit Gourde), Gaétan (Doris Genest), feu Martin (Louise St-Laurent), feu Gaston (Denise Audet), feu Rémi (Lyne Labbé), Richard (Josée Perry), Dany (Mario Simard); ainsi que ses 14 petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Jean-Rock, feu Ernest (feu Juliette Turmel, Jeanne Camiré), feu Rita (feu Henri Marcoux), feu Lionel (Madeleine Ferland) et Henriette (feu Georges L'Heureux); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Juliette (feu Ernest Blais, Jeanne Camiré), feu Gemma (feu Yvon Vachon), feu Claire (feu Hector Vachon), feu Thérèse (Normand Berthiaume, Denise Lehoux), feu Monique (feu Luc Berthiaume), Clermont (Gertrude Labonté), feu Guy (Jeanne Giroux) et feu Denis (Michelle Bélanger). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). La famille tient à remercier tous ceux qui lui ont prodigué de merveilleux soins et qui ont apporté leur support durant cette épreuve, particulièrement au personnel du CHSLD de Saint-Saint-Sylvestre pour leur accompagnement, gentillesse et bon travail. Dons: Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/