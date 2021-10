BERNIER, Yvette Clavet



Au CHSLD de St-Gervais, le 18 septembre 2021 à l'âge de 106 ans est décédée Mme Yvette Clavet, épouse feu M. Bertrand Bernier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale samedi 9 octobre à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny.Elle était la mère de : Louise (feu Jacques Larivière), feu Suzanne (feu Louis Hamel), feu Jean (Johanne Sylvestre); ses petits-enfants : Vincent, Nicola et Marie-Michelle Hamel, Jérôme, Mélodie-Anne et Lynn Larivière, Valentine et Jean-Sébastien Bernier; ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-enfant; elle est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux et nièces. Remerciements au personnel du CHSLD de St-Gervais pour leurs bons soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/.