NADEAU, Dorian



Au CHSLD de Beauceville, le mercredi 29 septembre 2021, est décédé à l'âge de 82 ans et 10 mois, monsieur Dorian Nadeau, époux de madame Édith St- Hilaire. Il était le fils de feu Davila Nadeau et de feu Annette Gagnon. Il demeurait autrefois à Lac-Etchemin.Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraire :Il laisse dans le deuil, outre son épouse Édith St-Hilaire, ses enfants: Joé (Chantal Morin), Marjorie et Cindy; ainsi que ses petits-enfants: Sandrine, Gabriel et Nathan Nadeau, Alexandre Martin. Il était le frère de: Raymonde (Jean-Arthur Perreault), Donald (Ghislaine Lagrange), Pierre-Paul (Judith Morin), Jacinthe (Yvon Lacombe) et Richard (feu Rose-Ange Dulac). De la famille St-Hilaire, il était le gendre de feu Adonia St-Hilaire (feu Germaine Thériault) et le beau-frère de: feu Norbert (Marielle Roy (Jean-Pierre St-Pierre)), feu Jacques (Marie-Laure Rodrigue), Jean-Yves (Fernande Touzin), feu Ghislaine (Jean-Guy Rodrigue), Normande (Camil Cadoret), Émilien, Ginette (Gilles Gauthier), Alain (Lisette Boucher) et Solange (Pierre Boucher). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Beauceville pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8.