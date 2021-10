DOUVILLE, Colette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 septembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Colette Douville, épouse de feu monsieur Roger Paul St-Denis. Elle était la fille de feu dame Georgiana Darveau et feu monsieur Léo Douville. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hugues Naud (Nathalie Marquis) et Marie-Claude Naud; son petit-fils adoré Thomas Deschesnes; ses petits-enfants: Marie-Élaine, Daniel et Jo-Annie Guitard; ses beaux-frères et belles-sœurs: Armand Plamondon, Marielle Naud Arcand, Claudette Côté (Jean-Louis Côté), Michèle Marcotte (Jacques Marcotte) et Jean-Pierre Naud (Françoise Thibodeau); sa grande amie depuis toujours Charlotte Claveau, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille désire remercier le personnel de l'unité des soins coronarien de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et tout spécialement la résidante Léa Dallaire pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 500-3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc), H2A 1B6, tél. : 514-259-3422 ou 1-800-361-3504, site web : www.diabete.qc.ca