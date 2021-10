LEMAY, Monique Pépin



Monique a rejoint l'horizon de l'infiniment bien, de l'infiniment bon… elle sera toujours dans nos cœurs !décédée le 1er novembre 2020 suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Merci à tous les parents et amis qui ont témoigné leur sympathie lors du décès de notre mère ou qui s'uniront à nous lors de la célébration. Son époux, feu Clément Lemay, et leur famille : feu Jocelyne et Jean-Marie Bernier, feu Madeleine et feu Gaston Vallières, Raymonde et Jeannot Guillemette, Nicole et Vital Nault, Yvon et Lise Dubé, Suzanne et Guy Auger, Gaétane et Robert Samson, Denyse et Daniel Lepage, Jean-Claude; ses 23 petits-enfants et leurs conjoints; ainsi que ses 29 arrière-petits-enfants. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire