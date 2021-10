AUBIN, Ghislaine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Ghislaine Aubin conjointe de monsieur Denis Larochelle, fille de feu Maurice Aubin et de feu Rose-Aimée Lachance. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Damien-de-Buckland.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil son conjoint monsieur Denis Larochelle et les enfants de son conjoint: Lyne (Benoit Côté), Claudia (Dominic Dion) et Hugo (Caroline Lemieux). Elle était la sœur de: Clément, Réal (Irène Racine), feu Francine (Michel Langlois), feu Neil et Yves " Bobby " (Maryse Lehouillier). De la famille Larochelle, elle était la belle-sœur de: Yolande (feu Guy Chabot), feu Paul-Henri, Normand (Simone Boutin), Jeannine (Benoit Giguère), Henriette (Jean-Claude Fontaine), feu Lucille (Jean-Marie Tanguay), Marc-André, Louise (Victor Létourneau), Françoise, Martin (feu Michèle Lévesque), Jean-Louis (feu Brigitte Plante), Alain (Angèla Plante) et Sylvie (Richard Huron). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Aubin. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou à la Fondation du Rein-Division du Québec 2300, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3H 2R5. Madame Aubin a été confiée pour crémation à la