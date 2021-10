DAIGLE, Nancy



À la maison Michel Sarrazin, le 23 septembre 2021, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Nancy Daigle, fille de Raymond Daigle et de feu Madeleine Doddridge, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son frère Claude Daigle, son neveu et sa nièce: Kevin et Valérie. Elle laisse également dans le deuil la conjointe de son père: Carole Dion et son grand ami René Jobin. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis. La famille a confié madame Daigle auLa famille recevra les condoléances aude 13 h à 14 h.La famille aimerait remercier tout le personnel de la Maison Michel Sarrazin pour l'accompagnement de madame Daigle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin ( 2101, ch. Saint-Louis, Québec QC G1T 1P5). Pour rendre hommage à madame Daigle, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com