JALBERT, Roger



Au CHSLD Chanoine Audet le 24 septembre 2021 a l'âge de 83 ans est décédé Mr. Roger Jalbert, conjoint de feu dame Georgette Morin. Il était le fils de feu monsieur Anatole Jalbert et feu dame Léontine Gendreau. Il demeurait autrefois à Sainte-Famille Ile d'Orléans. Il laisse dans le deuil ses enfants, Mario (Nathalie Desrochers), Nancy (André Fontaine), Caroline (Pascal Guérin), ses petits-enfants, Amélie (Gabriel Bouchard), Alexy (Marylie Leclerc), Olivier, Gabriel et Vanessa ; ses frères et soeurs : feu Magella (Claudette Guertin), feu Colette, Marie-Paule, Claire (feu Charles Roberge) Céline, Constance (Dierk Meyerolbersleben) Diane, Gilles et Normand, Céline Bérubé ex-conjointe et mère de ses trois enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 9h à 11h suivi d'Ses cendres seront déposées au cimetière de Ste-Famille de l'Ile D'Orléans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec 305-1040 ave Belvédère, Québec G1S 3G3 tel: 418 527-4924