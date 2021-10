JACQUES, Jeanne d'Arc



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 28 août 2021, à l'âge de 84 ans et 4 mois, est décédée dame Jeanne d'Arc Jacques, épouse de monsieur Jacques Fecteau, fille de feu Athanas Jacques et de feu Alice Goudreault. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques; ses frères : feu René, feu Damien et Wellie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fecteau : Liliane (Clarence Colgan), Pauline (feu Abelardo Bequer), Noëlla, Martin (feu Carmelle Boutet), feu Simon, Ghislaine, Réal (Diane Cameron), Anita (René Laforte) et Roselle, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.