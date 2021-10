GONTHIER, Rolande



Au CHU de Québec-Université Laval-CHUL, le 29 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Rolande Gonthier, épouse de feu monsieur Camille Lacour. Elle était la fille de feu dame Yvette Lapointe et feu monsieur Adrien Gonthier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 10 h 30.Elle sera inhumée au cimetière de L'Ancienne-Lorette.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Nicole Allard et ses enfants), Marc (Lucie Dufresne) et Sophie, ses petits-enfants: Maude, Audrée, Véronique, Gabrielle et Catherine; ses arrière-petits-enfants: Laurianne, Amy, Jade, William et Justine; ses frères: Roland (Thérèse), Yvan (Denise) et André (Johanne); ainsi que ses autres belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHU de Québec-Université Laval-CHUL pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.