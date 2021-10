TREMBLAY, Mario (Bill)



À son domicile entouré de tout l'amour de ses proches, le 12 septembre 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé Mario Tremblay époux en premières noces de feu Guylaine Racine et en secondes noces de Nathalie Richard. Il était le fils de feu madame Carmen Vaillancourt et de feu monsieur Henri Tremblay. Outre son épouse Nathalie Richard il laisse dans le deuil son frère Steven et sa sœur Maybell; ses neveux et sa nièce : Judithe Tremblay, Yanick Robitaille (Vanessa Laporte), Steeve Julien (Carole-Anne Morin), Nicolas De Guise (Marie-Noëlle Poulin) et Michaël Racine ; les enfants de son épouse : Jonathan Belcourt (Frédérique Drolet), Nicolas Belcourt (Marily Tremblay), Mélodie Langlois (François Simard) et Jérémy Langlois (Élodie Métivié) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousine autre parents et ami(e)s dont son " peupa " Richard Poulin. Il était également le frère de feu Yves et de feu Jacquelin Tremblay. Il a été confié àLa famille recevra les condoléances à l'église de 13h15 à 14h15. La famille remercie tout le personnel du CLSC Orléans pour l'attention portée et la qualité des soins à domicile.