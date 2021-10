ROYER, Rita Lemieux



Au CHSLD Paul-Gilbert de Charny, le 9 septembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rita Lemieux, épouse de feu monsieur Alfred Royer, (ami feu Oscar Labonté), fille de feu Célestine Boivin et de feu Joseph-Eugène Lemieux. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Aline (Roland Laprise), Edith (Gaétan Roy), feu Serge, Rémy (Christiane Fillion), José (Arsenia Bacani), Suzanne (Alain Labrecque) et Gaston (Nancy Bilodeau); ses petits-enfants : Frédéric, Geneviève, Nicholas (Karine), Lisa-Marie (François), Catherine (David), Pier-Luc, Dominic (Karine), Marc-André, Véronique, Yannick, Eric (Roxanne), Steven, François (Virginie), Laurie (Aryelle), Emy-Kim et Séréna; ses arrière-petits-enfants : Victoria, Angela, Rose, Laurence, Léa, Antoine, Charles, Léna, Félix, Jeanne, Ashley, Benjamin et Jade; ses frères et sœurs : feu Louis-Philippe (feu Candide Turcotte), Thérèse (feu Donatien Blouin), Paul-Émile (feu Berthe Royer) (amie Samuella Gagné), feu Camille (Marguerite Paradis), Jean-Marie (Thérèse Pelletier), Jacques (Adrienne Gosselin), Pierre (Denyse Samson), Anita (feu Marcel Larochelle), André (Henriette Lapierre), Ferdinand (Anne Rousseau), Elisabeth (feu Roland Caouette) et Hélène (feu Roland Dion); sa belle-sœur Annette Roy Royer ainsi que tous les défunts beaux-frères et belles-sœurs de la famille Royer; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Paul-Gilbert unité le Carrefour pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, dédié au CHSLD Paul-Gilbert, 975, rue de la Concorde Lévis (Québec) G6W 8A7.La famille vous accueillera auLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Jean-Chrysostome le jour même.