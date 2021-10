PROULX, Lucien



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, Lucien Proulx, survenu à l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le mercredi 22 septembre 2021, à l'âge de 97 ans et 3 mois. Il était l'époux de Marguerite- Marie Papillon, décédée en décembre 2011. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Louise-Andrée Laroche), Denyse (Michel LeBoeuf), Céline (Pierre Gingras) et Sylvie (Jean Bonneville); ses petits-enfants: Simon (Aimee), Philippe (Karine, Yan, Maëlly), Vincent (Cynthia), Dominique (Émilie), Élisabeth (Diego), David-Alexandre (Miori), Léonie (Laura), Virginie, Béatrice (Syed), Estelle et ses arrière-petits-enfants: Félix, Étienne, Zayneb et Paloma. Il laisse également dans le deuil sa douce compagne des dernières années, Odette (Gaulin Perreault), en plus de ses sœurs Estelle (feu Jean-Marie Daigle) et Germaine (feu Gérald Montambault), sa belle-sœur Louisette Tremblay (feu Gustave Papillon) ainsi que des amis et de nombreux neveux, nièces qui l'appréciaient hautement. L'ont précédé dans la mort ses sœurs: Lucille, Roberte, Thérèse, Alice (feu Henri-Paul Gauvin), Rollande (feu André Drolet) et ses frères: Louis-Philippe (feu Pâquerette Fournier), Georges-Henri (feu Rita Désy), Jean-Jacques (feu Gilberte Lirette) et Bernard (Laurence Bédard).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur. https://www.coeuretavc.ca/