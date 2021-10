BOUCHER, Huguette



À l'hôpital, le 10 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Huguette Boucher. Elle était la fille de feu madame Ida Labrecque et de feu monsieur Léo Boucher. Elle a aussi été l'épouse de feu monsieur Denis Beaulieu. Elle demeurait à Boischatel. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude Beaulieu (Hélène Nadeau) et Danny (Johanne Sergerie); ses petits-enfants: Charlène (Erik Steinbach), Steven, Vanessa, Simon, Audrey et Jesse; ses arrière-petits-enfants: Era et Sarah-Maude; ses frères et soeurs: Jacques (feu Denise Tremblay) et Ginette (feu Jean-Noël Jacques); ses belles-soeurs: Pierrette Beaulieu et Mercedes Paquet; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :de 9h à 11h,Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Grégoire-de-Montmorency ultérieurement. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, site: www.cancer.ca, téléphone: 1 888 939-3333.