LABBÉ, Normand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 septembre 2021, à l'âge de 75 ans et 9 mois, est décédé M. Normand Labbé, époux de Mme Nicole Sylvain. Il était le fils de feu Léonidas Labbé et de feu Léda Poulin. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera:samedi le 9 octobre 2021 de 9h à 11h et de 12h30 à 13h45.et de là au cimetière de Sainte-Marie. Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole, ses filles : Marie-Claude (Claude Boissonneault) et Nathalie (Mathieu Beauregard); ses petits-enfants : Eliot, Thomas, Samuel, Zoranne et Félicia; ses frères : feu Grégoire (feu Lucette Vachon) et Claude (Francine Gauvin); ses beaux-frères et belles-sœurs : Louisette, Denise, Claudette (Léo Toussaint), Adrienne (Robert Paradis), Pierrette, Julien (Isabelle Vachon) et Mario (Diane Gauvin). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un don à la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie) : https://smdj.ca/financement-cvaParkinson région Québec Chaudière-Appalaches : https://prqca.ca/