BOUCHER, Louis-Marie



À la Maison Michel-Sarrazin, le 28 septembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Louis-Marie Boucher, époux de madame Raymonde Vézina, fils de feu monsieur Francis Boucher et de feu madame Marie-Claire Fortier. Il demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aule vendredi 15 octobre 2021 19h à 21h. Le samedi 16 octobre 2021 de 10h à 13h.La célébration sera suivie d'un cortège en direction du cimetière La Souvenance, 301 Rang Sainte-Anne, Québec, où son cercueil sera déposé dans le lot familial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Hélène (Jean Roy), Françoise (Harold Germain), Jacynthe (feu Gleason Viens), Lucie, Martin (Mélanie Genois); ses petits-enfants : David, Mélanie, Tommy, Andréanne, Alexandra, Youry, José, Léa Rose, Marie Alice et Abigaël; son frère Guy (Lucille Sansfaçon); sa belle-famille Vézina : Alice (feu Noël Beaulieu), Louisette (feu André Lafrance), Pierrette (feu Roger Lirette), Marielle (Roger Lapointe), Micheline (feu Réjean Durocher) ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur bienveillance et leur accompagnement de cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (Qc) G1S 1C1, 418 687-6084.