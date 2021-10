Chose promise, chose due

France Bonneville, qui avait traversé plusieurs étapes difficiles après avoir reçu, en 2020, un diagnostic de cancer du sein, s’était bien promis de redonner au suivant maintenant qu’elle est en rémission. 56 golfeurs et golfeuses ont accepté son invitation, le 17 septembre dernier au club de golf Beaurivage, de participer à un mini-tournoi au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. France a donc pu remettre les profits de l’évènement (4305 $) à la Fondation, qui place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches par l’entremise de la recherche et de l’innovation, du soutien et de la sensibilisation. Sur la photo : l’équipe de Fortin Ouellet Assurances (commanditaire principal) en compagnie de France. Dans l’ordre habituel : Marie-Ève Lévesque, Nadia Villeneuve, Diane Fortin, propriétaire de Fortin Ouellet Assurances ; France Bonneville, l’organisatrice, et Yannick Lévesque.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Louise Briand et Joseph Dumais (photo) de Saint-Pascal-de-Kamouraska, qui célèbrent aujourd’hui leurs noces de diamant. Le couple, marié le 7 octobre 1961 à l’église de Saint-Pascal, a vécu 59 ans dans la maison familiale avant de la vendre et de déménager, au printemps 2020, aux Résidences Labrie, du Groupe Ébèn, toujours à Saint-Pascal. Nés la même date (20 juillet), mais ayant 4 ans de différence (78 et 82 ans), Louise et Joseph ont eu trois enfants (Bernard, Éric et Pascale Dumais), ont sept petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. « Jos », comme tout le monde l’appelle, a été menuisier et actionnaire de Construction Dumais et Pelletier, de Saint-Pascal, jusqu’au moment de sa retraite. Louise a été mère au foyer tout en occupant différents postes (cuisinière, ménagère) en plus de faire du bénévolat pour plusieurs organismes. Aujourd’hui, les deux « complices » sont toujours en pleine forme et ne paraissent pas leurs âges (photo). « Jos » s’occupe encore de sa « terre à bois » et Louise fait du bricolage, de la couture et d’excellents desserts, me dit-on. Ils seront surpris de se voir ce matin dans Le Journal de Québec, qu’ils dévorent dès la première heure pour bien commencer la journée.

Don’à cœur

Photo courtoisie

À chaque année, la Ville de Donnacona procède à la remise de son trophée « Don’à cœur » à des bénévoles ou des organismes qui se sont démarqués au cours de la dernière année. Cette année, le maire Jean-Claude Léveillée a remis le trophée au Halo Entraide communautaire et aide à domicile, de Donnacona, pour sa grande implication et l’impact positif sur sa clientèle durant la dernière année, malgré la pandémie. Organisme à but non lucratif depuis 1985, le Halo offre des services (transport/accompagnement, popote roulante, ateliers et activités dans les résidences privées) visant à briser l’isolement et à favoriser le maintien à domicile dans près de 14 municipalités réparties dans le comté de Portneuf. Sur la photo : Jean-Claude Léveilllée en compagnie de la directrice générale du Halo, Isabelle Moffet.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 7 octobre 2016. Jean-François Lisée (photo) est élu neuvième chef de l’histoire du Parti québécois et chef de l’opposition officielle du Québec. Il est toutefois défait dans son comté lors de l’élection du 1er octobre 2018.

Anniversaires

Photo courtoisie

Simon Cowell (photo), producteur de musique , scénariste, animateur de télévision, compositeur, réalisateur artistique et acteur britannique, 62 ans...Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 1986, 64 ans...Maurice Parent, ex-président de Mercedes Benz de Québec, 83 ans...Daniel Boucher, chanteur québécois, 50 ans...Jean-Marc Fournier, ex-député de Saint-Laurent (PLQ), 62 ans...Yo-Yo Ma, violoncelliste américain d’origine française, 66 ans...Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 07 octobre 1998 : Stéphane Morin (photo) 29 ans, ancien joueur des Nordiques (1989-1992) ... 2018 : Celeste Yarnall, 74 ans, actrice américaine (Star Trek) ... 2015 : Gail Zappa, 70 ans, veuve de Frank Zappa et administratrice de la fiducie familiale Zappa... 2013 : Patrice Chéreau, 68 ans, metteur en scène, réalisateur et acteur français... 2009 : Irving Penn, 92 ans, photographe américain... 2006 : Anna Politkovskaya, 48 ans, journaliste russe...c... 1991 : Leo Durocher, 86 ans, qui a passé près de 50 ans de sa vie dans le baseball majeur... 1959 : Mario Lanza, 38 ans, ténor américain.