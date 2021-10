Beaucoup de femmes enceintes non vaccinées contractent la COVID-19

De plus en plus de femmes enceintes qui craignent d’être vaccinées contre la COVID-19 contractent le virus.

• À lire aussi: La pandémie lui a arraché sa fille

• À lire aussi: Des niveaux d’achalandage record à Sainte-Justine

Selon le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, à Montréal, il n’y a toutefois pas de risque relatif à la vaccination pour les futures mères et les bébés à naître.

L’hôpital pédiatrique a signalé jeudi qu’un «nombre non négligeable» de femmes enceintes ont été infectées par la maladie à coronavirus alors qu’elles n’avaient pas été vaccinées par peur pour leur enfant à naître. Il n’existe pourtant pas de contre-indication à recevoir les autres vaccins administrés pendant la grossesse avec celui contre la COVID-19, a indiqué le CHU Sainte-Justine.

«Les données probantes montrent que le vaccin contre la COVID-19 est sûr et sans danger pour les femmes enceintes ainsi que leur bébé, et ce, quel que soit le stade gestationnel, a indiqué le CHU Sainte-Justine, dans un communiqué. Plus encore, se faire immuniser permet d’éviter d’éventuelles complications tant pour la mère que pour l’enfant à naître. De fait, il ressort clairement que les risques associés à la COVID-19 surpassent de beaucoup le risque théorique de la vaccination pendant la grossesse ou l’allaitement.»

À VOIR AUSSI