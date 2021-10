COVID-19 : le vaccin AstraZeneca arrive au pôle Sud

LONDRES, Royaume-Uni | À l’issue d’un extraordinaire voyage couvrant quatre continents, une cargaison de vaccins AstraZeneca contre la COVID-19 vient d’arriver sur la base antarctique britannique de Rothera, au pôle Sud, habitée par une poignée de chercheurs.

La précieuse cargaison, qui permettra de vacciner les 23 personnes finissant l’hiver sur la base, est partie par avion militaire de la base de Brize Norton (nord-ouest de Londres), passant par le Sénégal et les îles Falkland, avant d’arriver dans un petit avion sur la base de recherches britannique située sur l’île Adélaïde, de la péninsule Antarctique, selon le ministère britannique des Affaires étrangères.

Le voyage de 16 000 km s’est effectué en moins de 92 heures, pour assurer la parfaite conservation du vaccin à des températures contrôlées de 2 à 8 degrés Celsius.

« Nous avons livré les vaccins littéralement jusqu’au bout du monde », s’est réjoui Fergus Drake, responsable de l’ONG Crown Agents qui a travaillé sur le projet avec le ministère britannique de la Défense.

La base antarctique de Rothera accueille une vingtaine de personnes durant l’hiver et jusqu’à 100 personnes durant l’été austral, parmi lesquels des biologistes et météorologues, des ingénieurs, un plongeur et un médecin.

