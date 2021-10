COVID-19: Pfizer demande l'approbation pour son vaccin destiné aux 5 à 11 ans

Pfizer a officiellement lancé les démarches pour faire approuver son vaccin contre la COVID-19 destiné aux 5 à 11 ans, jeudi.

• À lire aussi: Les États-Unis avancent vers la vaccination des jeunes enfants

• À lire aussi: COVID-19: les vaccins efficaces à 97% contre les décès au Québec

Le laboratoire pharmaceutique a annoncé avoir formellement déposé un dossier à l’Agence américaine des médicaments (FDA), tandis qu’une démarche similaire devrait s’amorcer auprès de Santé Canada à compter de la mi-octobre.

En entrevue à LCN, le pédiatre infectiologue et microbiologiste Jesse Papenburg a indiqué que l’approbation de Santé Canada pourrait prendre quelques semaines.

«Ça va prendre plus de temps que l’approbation du vaccin pour les adolescents, étant donné qu’on parle d’un nouveau produit», a mentionné Dr Papenburg.

Ce dernier a expliqué que le vaccin développé par Pfizer à l’usage des 5 à 11 ans représentait le tiers de la dose administrée aux adultes.

Combien de doses pour le Canada?

Le pédiatre à l’Hôpital de Montréal pour enfants a précisé que la question de l’approvisionnement allait devenir un enjeu, dès que Santé Canada donnera son approbation. Les provinces devront ainsi décider à qui elles voudront donner le vaccin en priorité.

«Étant donné que c’est un nouveau produit, Pfizer doit en produire en quantité importante, mais combien de doses le Canada va-t-il recevoir? Ça n’a pas encore été décidé», a souligné le médecin.

Un vaccin sécuritaire?

L’étude de Pfizer a été réalisée sur 2000 enfants, soit deux fois plus que pour les 12 à 17 ans, et la période d’observation a été rallongée à six mois, a expliqué Dr Jesse Papenburg.

Dr Papenburg s’est dit optimiste face aux résultats de cette étude, mais ce sera à Santé Canada d’évaluer l’efficacité, la longévité et la sécurité du vaccin pour les 5 à 11 ans.

«On s’attend à ce qu’il y ait moins d’effets secondaires qu’avec la dose adulte ou adolescente», a-t-il indiqué.

Une ou deux doses?

Certains pays ont déjà décidé de n’administrer qu’une seule dose aux enfants de 5 à 11 ans. Or, Dr Jesse Papenburg n’est pas de cet avis.

«À cause du variant delta, je ne pense pas que c’est une bonne idée de donner seulement une dose», a-t-il défendu.

À partir de la deuxième dose, le risque de myocardite est évalué à 1 sur 10 000 pour les enfants de moins de 12 ans.

«C’est un chiffre qui est relativement petit, mais non négligeable», a affirmé le pédiatre infectiologue et microbiologiste.

Ce dernier a ajouté que dans la grande majorité des cas de myocardite recensés, les enfants n’éprouvaient que de légers symptômes et ne ressentaient pas d’effets à long terme. De plus, ces myocardites peuvent être facilement traitées avec des médicaments anti-inflammatoires, a observé Dr Papenburg. Sans deuxième dose, le risque de contracter la COVID-19 et d’être hospitalisé est beaucoup plus élevé.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.

À voir aussi